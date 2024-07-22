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Баку осудил решение ЕС отправить военную помощь Еревану

Баку осудил решение ЕС отправить военную помощь Еревану

Решение Евросоюза направить военную помощь Армении, последовавшее за предпринятыми Францией шагами по оснащению этой же страны многоцелевыми бронемашинами «Бастион» и самоходно-артиллерийскими установками «Цезарь», является очень неправильным и опасным шагом и служит эскалации напряженности в регионе. Подобные действия Евросоюза явно односторонние и предвзятые и являются проявлением политики создания «разделительных линий» в регионе.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ.

«Упомянутая военная помощь и призывы к увеличению такой помощи в будущем послужат укреплению военного потенциала Армении, которая на протяжении почти 30 лет оккупировала часть территории Азербайджанской Республики и в настоящее время не отказывается от посягательств на нашу территориальную целостность, а также ее деструктивной деятельности в регионе.

Выражаем свой категорический протест против этого решения Совета Евросоюза и ожидаем предоставления прозрачной информации о помощи.

Европейский Союз должен положить конец подобным шагам, способствующим политике вооружения и милитаризации в регионе, и понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет. В противном случае Евросоюз разделит ответственность за любую возможную провокацию Армении, направленную на нарушение стабильности», – отметил пресс-секретарь.

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