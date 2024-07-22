Баку осудил решение ЕС отправить военную помощь Еревану

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Решение Евросоюза направить военную помощь Армении, последовавшее за предпринятыми Францией шагами по оснащению этой же страны многоцелевыми бронемашинами «Бастион» и самоходно-артиллерийскими установками «Цезарь», является очень неправильным и опасным шагом и служит эскалации напряженности в регионе. Подобные действия Евросоюза явно односторонние и предвзятые и являются проявлением политики создания «разделительных линий» в регионе.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ.

«Упомянутая военная помощь и призывы к увеличению такой помощи в будущем послужат укреплению военного потенциала Армении, которая на протяжении почти 30 лет оккупировала часть территории Азербайджанской Республики и в настоящее время не отказывается от посягательств на нашу территориальную целостность, а также ее деструктивной деятельности в регионе.

Выражаем свой категорический протест против этого решения Совета Евросоюза и ожидаем предоставления прозрачной информации о помощи.

Европейский Союз должен положить конец подобным шагам, способствующим политике вооружения и милитаризации в регионе, и понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет. В противном случае Евросоюз разделит ответственность за любую возможную провокацию Армении, направленную на нарушение стабильности», – отметил пресс-секретарь.