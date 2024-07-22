В избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

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В федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис на пост главы государства. Соответствующий документ был опубликован на сайте избиркома.

«Настоящим письмом мы информируем вас о том, что вице-президент Харрис <…> теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года и отныне будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что на данный момент в заявления кандидатов на пост президента вносятся соответствующие изменения.