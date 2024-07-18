Временный поверенный в делах КНР в Армении исключает направленность отношений с Азербайджаном против третьих стран

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Установление стратегического партнерства Китая и Азербайджана не направлено против третьих стран, сказал журналистам в посольстве временный поверенный в делах КНР в Армении Чэнь Мин.

По его словам, которые приводит «Спутник», Китай всегда придавал большое значение развитию дружеских отношений со странами Кавказа, уважая их суверенитет и территориальную целостность и налаживая взаимовыгодное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

«Недавно Китай установил стратегическое сотрудничество с Грузией и Азербайджаном, что является качественным улучшением двусторонних отношений и не направлено против третьих сторон», – сказал Мин.