Лавров обвинил США во взрыве насилия на Ближнем Востоке (видео)

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Беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием политики США в регионе

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Министр также отметил, что Израиль не только не снижает, но и наращивает строительство незаконных поселений вразрез с требованиями резолюции СБ ООН. По его словам, если США прекратят поддержку Израиля, кровопролитие в Газе будет остановлено, но они или не хотят, или не могут этого сделать.

Он считает, что соседи Израиля, в том числе Ливан, оказались под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с ним.

Министр заявил, что новые геополитические эксперименты Запада усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Лавров добавил, что Россия поддерживает вступление Палестины в ряды ООН, ее суверенитет уже признан почти 150 странами. При этом, по его словам, все последние решения Совбеза ООН по палестинской проблеме пока остались только «на бумаге».

«Газа сегодня «лежит в руинах», а устойчивый доступ ко всем пострадавшим и нуждающимся отсутствует: за 10 месяцев погибли почти 40 тысяч и ранены 90 тысяч мирных палестинцев», – отметил Лавров, добавив, что Россия призывает в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта руководствоваться принципом «ни слова о Палестине, без Палестины».

По его словам, предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на группировки в Газе, остается в силе, если эти игроки будут выступать одним голосом, они смогут помочь преодолеть расколы в палестинских ряда.

«По итогам выборов в Иране и после заявлений нового президента страны Масуда Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран Персидского залива», – отметил он.

