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Лавров обвинил США во взрыве насилия на Ближнем Востоке (видео)

Лавров обвинил США во взрыве насилия на Ближнем Востоке (видео)

Беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием политики США в регионе

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Министр также отметил, что Израиль не только не снижает, но и наращивает строительство незаконных поселений вразрез с требованиями резолюции СБ ООН. По его словам, если США прекратят поддержку Израиля, кровопролитие в Газе будет остановлено, но они или не хотят, или не могут этого сделать.

Он считает, что соседи Израиля, в том числе Ливан, оказались под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с ним.

Министр заявил, что новые геополитические эксперименты Запада усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Лавров добавил, что Россия поддерживает вступление Палестины в ряды ООН, ее суверенитет уже признан почти 150 странами. При этом, по его словам, все последние решения Совбеза ООН по палестинской проблеме пока остались только «на бумаге».

«Газа сегодня «лежит в руинах», а устойчивый доступ ко всем пострадавшим и нуждающимся отсутствует: за 10 месяцев погибли почти 40 тысяч и ранены 90 тысяч мирных палестинцев», – отметил Лавров, добавив, что Россия призывает в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта руководствоваться принципом «ни слова о Палестине, без Палестины».

По его словам, предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на группировки в Газе, остается в силе, если эти игроки будут выступать одним голосом, они смогут помочь преодолеть расколы в палестинских ряда.

«По итогам выборов в Иране и после заявлений нового президента страны Масуда Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран Персидского залива», – отметил он.

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