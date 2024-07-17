Продолжается строительство автодороги Беюкшор-Пиршаги (видео)

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В соответствии с распоряжением главы государства, с учетом перспективного развития города Баку, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана ускоренно продолжаются работы по строительству автомобильной дороги Беюкшор-Пиршаги.

Как сообщает агентство, автомобильная дорога Беюкшор-Пиршаги, которая будет играть важную роль в снижении плотности движения и регулировании транспортных потоков в городе Баку, строится в соответствии с техническим классом 1b.

Общая протяженность дороги составит 12,7 км, ширина грунтового полотна – 30,6 метра, ширина каждой полосы движения – 3,5 метра. Новая дорога будет шестиполосной.

Также проектом предусмотрено создание зеленых зон по обе стороны автомобильной дороги.

В настоящее время по проекту ведутся земляные работы, расчистка территории, бурение и засыпка, а также строительство нового земляного полотна и дорожного основания.

Кроме того, ведутся строительство 6 мостов и 3 подземных переходов вдоль дороги, а также установка водопропускных труб.

Дорога, беря начало с территории от озера Беюкшор, пройдет через поселки Мамедли и Кюрдаханы до поселка Пиршаги.

