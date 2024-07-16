Мирзоян уверяет в стремлении Армении к миру в регионе и открытии границ с Турцией

70 Просмотров

Правительство Армении решительно настроено на достижение мира как внутри страны, так и в регионе. Об этом 15 июля в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, представляя третий добровольный Национальный доклад Армении, обобщающий прогресс в реализации целей и задач повестки дня ООН в области устойчивого развития.

«Мы твердо верим, что устойчивого развития можно достичь только на основе прочных демократических институтов, защиты основных прав человека, справедливости и общества, а также регионального мира.

Демократическая стабильность также сыграла важную роль в обеспечении твердой общественной поддержки инициатив правительства, направленных на достижение мира в регионе», – отметил Мирзоян.

По его словам, Армения искренне вовлечена в процесс заключения соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений с Азербайджаном, основанного на принципе взаимного признания территориальной целостности друг друга и демаркации государственной границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

«Процесс включает в себя еще и разблокирование региональных транспортных инфраструктур на основе полноценного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также принципов равенства и взаимности.

С этим видением Армения инициировала программу «Перекресток мира». Она направлена на развитие коммуникаций между Арменией и соседними странами, трансформируя тем самым всю логику отношений в регионе от конфликта к взаимовыгодному сотрудничеству.

Армения непрерывно прилагает усилия для полноценного урегулирования отношений, установления дипломатических отношений и открытия границ с Турцией, а в случае успеха все это, несомненно, окажет положительное воздействие на регион», – заявил Мирзоян