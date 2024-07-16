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Украинский судья под видом командировки отправился на отдых на Карибские острова

Украинский судья под видом командировки отправился на отдых на Карибские острова

Украинский судья под видом командировки отправился отдыхать за границу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По версии силовиков, судья Броварского районного суда Киевской области летом 2023 года подделал документы и незаконно выехал из страны. Под видом служебной командировки мужчина вместе со спутницей отправился на круизном лайнере на отдых на Карибских островах.

«Для этого судья использовал поддельное письмо-приглашение для участия в конференции по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам с Украины в ЕС. Причем на самом деле никаких подобных мероприятий в указанной стране тогда не проводили», — отметили в Службе безопасности Украины. По данным ведомства, получить фиктивное приглашение фигуранту помог знакомый адвокат.

В отношении судьи и его сообщника-адвоката были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, а также о подделке и сбыте поддельных документов по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, в СБУ рассказали, что осенью 2023 года судья попался на взятке за принятие «правильного» решения в имущественном споре.

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