Зеленский ждет Россию на втором мирном саммите по Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, слова главы государства приводит телеграм-канал Brief.

По словам Зеленского, представители России должны быть на втором саммите по Украине. Он указал, что для этого к ноябрю предполагается выработать некий план на трех различных встречах.

В частности, речь идет о встрече по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции, а также по гуманитарным вопросам в Канаде.