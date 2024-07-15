Зеленский ждет Россию на втором мирном саммите по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, слова главы государства приводит телеграм-канал Brief.
По словам Зеленского, представители России должны быть на втором саммите по Украине. Он указал, что для этого к ноябрю предполагается выработать некий план на трех различных встречах.
В частности, речь идет о встрече по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции, а также по гуманитарным вопросам в Канаде.