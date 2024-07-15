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Зеленский ждет Россию на втором мирном саммите по Украине

Зеленский ждет Россию на втором мирном саммите по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, слова главы государства приводит телеграм-канал Brief.

По словам Зеленского, представители России должны быть на втором саммите по Украине. Он указал, что для этого к ноябрю предполагается выработать некий план на трех различных встречах.

В частности, речь идет о встрече по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции, а также по гуманитарным вопросам в Канаде.

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