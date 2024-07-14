В Азербайджане задержали иранца с крупной партией наркотиков

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В результате совместной операции, проведенной сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотиков, ввезенной в страну контрабандным путем.

Согласно информации пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных полицией и пограничниками в Билясуварском районе, был задержан подозреваемый, гражданин Исламской Республики Иран Н.Б. (имя условное). При задержании при нем обнаружено 6 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 1800 таблеток метадона.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проводится расследование.