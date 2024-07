Ильхам Алиев осудил покушение на Дональда Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился публикацией в связи с попыткой покушения в штате Пенсильвания на кандидата от Республиканской партии на президентских выборах этого года Дональда Трампа.

«Шокированы и потрясены нападением на президента Трампа. Решительно осуждаем этот акт политического насилия. Желаем президенту Трампу скорейшего выздоровления», – написал азербайджанский лидер.

Appaled and shocked by the attack on President Trump. We strongly condemn this act of political violence. We wish President Trump a soonest recovery.

— Ilham Aliyev (@presidentaz) July 14, 2024