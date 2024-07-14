Ильхам Алиев осудил покушение на Дональда Трампа

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился публикацией в связи с попыткой покушения в штате Пенсильвания на кандидата от Республиканской партии на президентских выборах этого года Дональда Трампа.

«Шокированы и потрясены нападением на президента Трампа. Решительно осуждаем этот акт политического насилия. Желаем президенту Трампу скорейшего выздоровления», – написал азербайджанский лидер.