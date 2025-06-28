МИД Азербайджана отреагировал и распространил сегодня заявление о нападениях на азербайджанцев в Екатеринбурге.

«Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с гибелью наших соотечественников, серьезными травмами некоторых из них и задержанием 9 человек в результате рейда ФСБ России на дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня. Надеемся, что Россия проведет срочное расследование по данному факту и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии», — говорится в заявалении.