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Маск пожертвовал деньги организации, поддерживающей Трампа

Маск пожертвовал деньги организации, поддерживающей Трампа

Миллиардер Илон Маск пожертвовал деньги организации под названием America PAC, которая поддерживает президентскую кампанию Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg. Размер взноса собеседникам издания неизвестен, но они охарактеризовали эту сумму как «значительную».

Список доноров America PAC должна раскрыть 15 июля, уточняет Bloomberg.

Издание пишет, что America PAC поддерживает кампанию Трампа не напрямую, а «за кулисами» — при этом среди таких «внешних» организаций America PAC больше остальных тратит на работу с избирателями.

Маск внес свое пожертвование в тот момент, когда Трамп и так опережает Джо Байдена по собранным на кампанию средствам. Сборы на кампанию действующего президента США снизились после провальных для него дебатов в июне.

При этом публично Маск пока не поддержал никого из кандидатов и говорил, что не рассматривает финансирование кампаний ни Байдена, ни Трампа, отмечает агентство.

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