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Пезешкиан: Мы готовы говорить с Европой

Пезешкиан: Мы готовы говорить с Европой

Иран считает, что важно наладить диалог и развить многогранное сотрудничество с европейскими странами, заявил в статье, опубликованной в Tehran Times, новый президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Я с нетерпением жду начала конструктивного диалога с европейскими странами, чтобы направить наши отношения в правильное русло, основанное на принципах взаимного уважения и равноправия», – заявил он.

При этом президент обратил внимание на то, что после выхода в 2018 году США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) Европа сначала взяла на себя определенные обязательства перед Ираном, «чтобы попытаться спасти соглашение», однако впоследствии от них отказалась. В то же время она «необоснованно ожидает, что Иран в одностороннем порядке выполнит все свои обязательства по СВПД».

«Европейские страны должны осознать, что иранцы – гордый народ, права и достоинство которого больше нельзя игнорировать», – отметил Пезешкиан.

По его словам, «существует множество областей сотрудничества, которые Иран и Европа могут изучить, как только европейские державы смирятся с этой реальностью и откажутся от самонадеянного морального превосходства вкупе с искусственными кризисами».

В качестве сфер возможного взаимодействия президент назвал экономическое и технологическое сотрудничество, энергетическую безопасность, транзитные маршруты, охрану окружающей среды, а также борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и кризисами с беженцами.

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