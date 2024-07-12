Президент Чехии считает, что для Украины будет успехом сохранить оставшиеся территории

57 Просмотров

Украина может считать успехом, если ей удастся сохранить оставшиеся под ее контролем территории при нынешнем уровне поддержки Запада.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, выступая в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне.

«Я считаю, что если Украина будет способна со всей нашей помощью держать под контролем [оставшиеся у нее] территории, это уже можно будет считать успехом», – отметил чешский лидер. По его мнению, в ближайшей перспективе не наступит какого-либо перелома на линии боевого соприкосновения.