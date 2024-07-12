Власти Франции выселили несколько тысяч бездомных в преддверии Олимпиады

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Французские власти выселили несколько тысяч бездомных из Парижа в преддверии Олимпийских игр, сообщает газета New York Times.

«Правительство Франции посадило тысячи бездомных иммигрантов на автобусы и выдворило их из Парижа в преддверии Олимпиады», – пишет издание.

Отмечается, что олимпийская деревня в Париже была создана в одном из беднейших пригородов, где тысячи людей живут в уличных лагерях или заброшенных зданиях.

Ссылаясь на высокопоставленного французского чиновника, газета пишет, что за последний год полиция и суды выселили около 5 тысяч человек в Париже. Их призвали садиться на автобусы и отправляться в такие города, как Лион и Марсель.

По данным газеты, в Париже и его пригородах живут около 100 тысяч бездомных.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что город не успеет «разместить всех бездомных, живущих на улицах» в преддверии Олимпиады. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.