Ильхам Алиев: Наша позиция по вопросу Джамму и Кашмира хорошо известна

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Как сообщалось ранее, 11 июля в Исламабаде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом в расширенном составе.

Выступая на встрече, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

– Мой дорогой брат премьер-министр. Прежде всего, благодарю Вас за приглашение. Я очень рад вернуться в братский Пакистан и продолжить наш активный диалог с Вами. Мы неоднократно встречались на полях международных мероприятий, а также во время Вашего официального визита в Азербайджан в июне прошлого года.

Как Вы правильно отметили, мы договорились об этом визите меньше месяца назад, когда поздравляли друг друга. Наши команды приложили очень много усилий и активно работали над подготовкой к этому визиту. Поэтому он хорошо подготовлен.

Мы подпишем 15 документов, которые охватывают многие области нашего сотрудничества. Но Вы абсолютно правы в том, что основой нашего партнерства являются братство, братские чувства народов Пакистана и Азербайджана друг к другу. Мы всегда поддерживали друг друга в трудные времена. И конечно, мы помним, что во время Отечественной войны 2020 года Пакистан был одной из стран, которая открыто оказывала политическую поддержку Азербайджану своими заявлениями, выражая однозначную позицию по территориальной целостности Азербайджана.

Наша позиция по вопросу Джамму и Кашмира хорошо известна. Мы являемся членами Контактной группы Организации исламского сотрудничества. Мы решительно поддерживаем права народа Джамму и Кашмира и выступаем за выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. Правда на вашей стороне. Справедливость и международное право тоже на вашей стороне. Азербайджан является одной из стран, которая прямо выражает и отстаивает свою позицию.

Мы обсудили широкую повестку двустороннего сотрудничества. Одним из направлений являются инвестиционные возможности. В соответствии с тем, что мы обсуждали еще до нашей встречи, сегодня мы хотим видеть практические предложения по инвестиционным проектам в Пакистане. Наши команды будут работать сегодня и завтра.