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«Азеркосмос» достиг соглашения с DynaSys Networks

"Азеркосмос" достиг соглашения с DynaSys Networks

ОАО «Азеркосмос» начинает стратегическое партнерство с технологической компанией DynaSys Networks, обладающей экосистемой “Интернета вещей” (IoT), сообщает в четверг Trend.

Согласно данным ОАО, в рамках этого партнерства «Азеркосмос» получит возможность интеграции своей спутниковой коммуникационной инфраструктуры и инфраструктуры своих клиентов с комплексной IoT платформой DynaSys.

Это, в свою очередь, позволит «Азеркосмос» поддерживать своих партнеров из Европы, Африки и с Ближнего Востока в повышении операционной эффективности, оптимизации управления ресурсами и создании новых источников дохода с помощью IoT-решений.

В результате сотрудничества обе стороны смогут инициировать совместные проекты по разработке и внедрению специализированных IoT-решений для «умных» городов, сельского хозяйства, управления морским флотом, устойчивости окружающей среды и бизнес-процессов.

Стоит отметить, что сотрудничество между «Азеркосмос» и DynaSys также охватывает приложения для систем наблюдения за Землей.

Заместитель председателя «Азеркосмос» Фуад Асланов подчеркнул, что компания заинтересована во внедрении инноваций в спутниковую коммуникационную инфраструктуру в обслуживаемых регионах.

По его словам, сотрудничество с DynaSys, одним из лидеров в области IoT-решений, позволит «Азеркосмос» предлагать более широкий спектр услуг, помимо спутниковой связи, для достижения цели по усиленной цифровизации.

Основатель и генеральный директор DynaSys Networks Али Актхар выразил удовлетворение сотрудничеством с «Азеркосмос». «Мы полностью готовы поддержать «Азеркосмос», совместными усилиями эффективно использовать различные потоки данных в интересах его клиентской базы через нашу IoT-экосистему», – сказал он.

Следует отметить, что DynaSys Networks – технологический стартап, ориентированный на продвижение инноваций в развитии продуктов и системной интеграции в Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах.

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