Байрамов, Мирзоян и Блинкен сели за стол переговоров (фото) |
Байрамов рассказал бельгийской коллеге о нормализации отношений с Ереваном (фото) |
Зеленский заявил о желании убить Путина |
«Неожиданно оказалось, что мы фашисты»: Германия пересматривает отношения с Грузией |
Евреев призывают покинуть Францию |
МИД Пакистана анонсировал визит Алиева и подписание соглашений |
В Вашингтоне пройдет встреча Байрамова, Мирзояна и Блинкена |
Затулин считает ложью обвинения в адрес России в сдаче Карабаха |
Вашингтон отрицает стремление сменить власть в Грузии |
Главное Общество

Епископ Бакинский: Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин

Епископ Бакинский: Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин

В мире, где процветает этническая и религиозная нетерпимость, Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин и созданием благоприятных условий для их развития.

С данным заявлением выступил епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов) в ходе встречи с заместителем председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сахибом Нагиевым.

Епископ Алексий выразил удовлетворение возможностью работать в Азербайджане. По его словам, он желает ближе познакомиться с местной культурой, изучить обычаи, традиции и язык страны.

Нагиев проинформировал собеседника о межрелигиозной гармонии в Азербайджане, мультикультурных и толерантных ценностях, а также о работе, направленной на обеспечение высокого уровня свободы вероисповедания.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Епископ Бакинский: Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин
Общество

Епископ Бакинский: Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин

2024/07/10, 19:44
Азербайджанские вузы улучшили позиции в европейском рейтинге
Общество

Азербайджанские вузы улучшили позиции в европейском рейтинге

2024/07/10, 19:15
Летевший в Стамбул самолет вернулся в Баку из-за технических неполадок
Общество

Летевший в Стамбул самолет вернулся в Баку из-за технических неполадок

2024/07/10, 16:39
В Нахчыване создадут полигон для обезвреживания опасных отходов
Общество

В Нахчыване создадут полигон для обезвреживания опасных отходов

2024/07/10, 15:53
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана
Общество

Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана

2024/07/10, 15:13
Ведущие институты Сингапура помогли Азербайджану подготовить школьные учебники
Общество

Ведущие институты Сингапура помогли Азербайджану подготовить школьные учебники

2024/07/10, 15:05
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

2024/07/10, 13:11
В Азербайджане расходы населения на топливо выросли почти на 6%
Общество

В Азербайджане расходы населения на топливо выросли почти на 6%

2024/07/10, 12:41
Мазахир Панахов: Азербайджан - пример для мира в проведении демократических выборов
Общество

Мазахир Панахов: Азербайджан – пример для мира в проведении демократических выборов

2024/07/10, 12:14