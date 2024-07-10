Епископ Бакинский: Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин

44 Просмотров

В мире, где процветает этническая и религиозная нетерпимость, Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин и созданием благоприятных условий для их развития.

С данным заявлением выступил епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов) в ходе встречи с заместителем председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сахибом Нагиевым.

Епископ Алексий выразил удовлетворение возможностью работать в Азербайджане. По его словам, он желает ближе познакомиться с местной культурой, изучить обычаи, традиции и язык страны.

Нагиев проинформировал собеседника о межрелигиозной гармонии в Азербайджане, мультикультурных и толерантных ценностях, а также о работе, направленной на обеспечение высокого уровня свободы вероисповедания.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.