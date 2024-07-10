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Баку: Продолжаются случаи присвоения армянами азербайджанских произведений

Баку: Продолжаются случаи присвоения армянами азербайджанских произведений

Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана распространили совместное заявление по факту незаконного присвоения музыкального произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова «Карабах» («Anadır arzulara hər zaman Qarabağ») и нарушения его авторских прав в другой форме.

В совместном заявлении говорится, что продолжаются случаи присвоения армянами произведений азербайджанских авторов и азербайджанского фольклора.

Отмечено, что очередным таким случаем является то, что Гор Епремян исполнил произведение «Карабах» («Anadır arzulara hər zaman Qarabağ»), автором слов и музыки которого является известный азербайджанский композитор Бахрам Насибов, изменив его слова и разместив это видео на Youtube под названием «Сирун джан» с надписью «Armenian Folk», то есть «армянская народная песня».

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Баку: Продолжаются случаи присвоения армянами азербайджанских произведений

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