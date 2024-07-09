Армяне присвоили произведение Бахрама Насирова «Карабах»

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В Армении присвоили произведение известного азербайджанского композитора – Бахрама Насирова «Карабах».

Об этом сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

Так, армянский исполнитель Гор Епремян разместил на платформе Youtube песню под названием «Sirun jan», которая является очевидным плагиатом известного всем в Азербайджане и ряде стран тюркского мира музыкального произведения Бахрама Насирова «Карабах».

Согласно информации, факт присвоения расследовали и подтвердили эксперты агентства – композиторы и народные артисты Азербайджана Фаиг Суджаддинов и Эльдар Мансуров.

«Автором музыки и текста музыкального произведения «Карабах» является Бахрам Насибов, она впервые была исполнена Арифом Бабаевым в 1972 году. Это одно из самых известных произведений Бахрама Насибова. 2 июня 1972 года композиция зарегистрирована в отделении Всесоюзного агентства по авторским правам в Азербайджанской Республике (ныне Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана)», – подчеркнули в агентстве.

Подчеркивается, что отсутствие информации о настоящем авторе произведения в описании песни «Sirun jan» на платформе YouTube нарушает личные права Бахрама Насибова, а с точки зрения коммерческого размещения – имущественные права.