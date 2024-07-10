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Байрамов рассказал бельгийской коллеге о нормализации отношений с Ереваном (фото)

Байрамов рассказал бельгийской коллеге о нормализации отношений с Ереваном (фото)

10 июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных учреждений Бельгии Хаджей Лабиб.

Согласно информации МИД, в ходе встречи были обсуждены перспективы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества, а также текущая региональная ситуация в постконфликтный период.

Было отмечено, что взаимные визиты между двумя странами, контакты во время международных мероприятий внесли важный вклад в обсуждение вопросов сотрудничества. Было отмечено значение дальнейшего развития существующего сотрудничества.

Было подчеркнуто, что проведение нашей страной в текущем году 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) актуализирует перспективы сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Министр Джейхун Байрамов, подробно проинформировав коллегу о текущей региональной ситуации и реалиях, нормализации и мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, большой минной угрозе, отметил, что политика милитаризации Армении угрожает мирной повестке дня.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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