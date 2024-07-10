«Неожиданно оказалось, что мы фашисты»: Германия пересматривает отношения с Грузией

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Германия, один из крупнейших доноров Грузии, также пересматривает отношения с Грузией на фоне приостановки вступления в ЕС, заявил посол Петер Фишер.

«Мы решили не брать на себя новые обязательства перед Грузией… Мы рассматриваем дальнейшие действия», — заявил посол.

Он отметил, что происходящее «очень печально», так как отношения между двумя странами всегда были «глубокими и широкими», а Германия, наряду с США, всегда была одним из крупнейших доноров развития Грузии.

«Есть много факторов. Включая т.н. закон о прозрачности, который несовместим с европейскими стандартами. С этим законом вы не можете зайти в Европейский союз.

Мы были друзьями в течение 30 лет, и вдруг неожиданно оказалось, что мы стали фашистами, террористами, партнеры не говорят с такой риторикой. Если правительство использует неприемлемую риторику в отношении друзей, дружба меняется», — заявил посол.