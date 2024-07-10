Евреев призывают покинуть Францию

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Результаты выборов в Национальное собрание Франции, победу в которых одержал левый «Новый народный фронт», вызвали нешуточный переполох (а в некоторых случаях, страх) в стане евреев Франции. Согласно мнению ряда экспертов, вызвано это тем, что лидирующие позиции в победившем альянсе занимает партия (нередко именуемая крайне левой) «Непокорённая Франция», возглавляемая Жан-Люком Меланшоном.

Президент Представительного совета еврейских учреждений Франции Йонатан Арфи, именуя Меланшона лицом, «представляющим угрозу для евреев», обвиняет его «в разжигании антиизраильского климата во Франции» и создании «мишеней из всех евреев, которые поддерживают Израиль». В свою очередь, сразу же после оглашения итогов выборов пресс-секретарь Европейского еврейского конгресса назвал успех левых «серьёзной причиной для беспокойства из-за неоднократных антисемитских заявлений Меланшона».

Параллельно Моше Себбаг, раввин французской синагоги Победы, заявил, что «похоже, во Франции нет будущего для евреев», в связи с чем посоветовал молодым французским евреям переехать в Израиль. Аналогично высказался и глава израильской партии НДИ Авигдор Либерман, также призвавший французских евреев, «пока не поздно», перебраться в Израиль. Как он конкретизировал, «на что-то другое может просто не быть времени», так как итоги выборов стали «значительным шагом в сторону ненависти к Израилю и антисемитизма». Либерман подчеркнул, что «лидер победившей партии прославился многочисленными высказываниями против евреев и Израиля», проявившимися в качестве «чистого антисемитизма».

Правда, в альянс входит и считающаяся умеренной Социалистическая партия, возглавляемая Рафаэлем Глюксманом, евреем по национальности. Согласно израильским источникам, во время предвыборной кампании в Марселе он подвергся критике за вхождение возглавляемой им партии в левый блок. «Как еврею, вам должно быть стыдно!», — прокомментировала этот шаг Глюксмана одна из участниц мероприятия.

Ряд экспертов вспомнили, что в конце 2023 года, после угроз Меланшона в адрес журналистки еврейского происхождения Рут Элькриеф (из-за ангажированного, по его мнению, интервью с однопартийцем), ей была предоставлена полицейская охрана. Как раскрыли в МВД Франции, данный шаг стал ответом на проявленную ненависть в интернете; глава «Непокорённой Франции» нарисовал на спине у Элькриеф мишень.

Непосредственно же Жан-Люк Меланшон неоднократно подчеркивал, что практически вся его жизнь «была посвящена борьбе против расизма и антисемитизма». Его сторонники утверждают, что Меланшон, которого ни в коей мере нельзя назвать антисемитом, лишь открыто «выступает против правительства Израиля в его политике против палестинского народа в секторе Газа».

Как бы то ни было, в свете обсуждаемого вполне четко просматривается, что призывы с различных сторон к евреям Франции покидать страну вызваны далеко не угрозой «исламского фактора». Здесь вспоминается довольно любопытный эпизод из мировой истории. В 1492 году насридский правитель Мохаммед Боабдиль капитулировал перед осаждавшими Гранаду испанцами и передал последний оплот ислама на полуострове королеве Изабелле Кастильской и королю Фердинанду II Арагонскому. Вскоре Гранадский эдикт королевской четы зафиксировал обязательность выезда из страны еврейского населения «любого возраста» и «никогда не возвращаться».

Говоря иными словами, началось изгнание из Испании евреев, которые в предшествующий период мусульманского правления в регионе, согласно Электронной еврейской энциклопедии и другим еврейским источникам, не просто не испытывали никаких проблем, но и успешно развивались. В частности, с Х века началась эпоха высочайшего расцвета еврейской культуры в Испании, процветавшей «бок о бок с арабской» и испытывавшей «влияние последней».

Можно привести ещё немало случаев такого рода из истории взаимоотношений мусульман и иудеев, где между ними царило взаимопонимание и взаимоуважение. Другое дело, что сегодня Франция сталкивается как с проявлениями антисемитизма, так и с исламофобией. Однако, опять-таки, в контексте антисемитизма очень часто заинтересованные силы пытаются представить ситуацию таким образом, что-де приверженцы исламской религии «атакуют» евреев.

Но, например, согласно результатам исследования, проведённого Французским институтом изучения общественного мнения по заказу Союза еврейских студентов Франции, оказалось, что 43% учащихся подвергались словесным и физическим нападкам из-за политики государства Израиль, но, по словам студентов, в большей степени они «страдают от действий крайне левых, чем ультраправых».

То есть речь идет не о бытовой форме проявления антисемитизма, а всё о той же политической составляющей. Где вновь фигурирует левая часть политического сообщества Франции. Таким образом, итоги выборов во Франции всколыхнули тему антисемитизма в стране. Вкупе с тем фактом, что исламофобия и тюркофобия по-прежнему остаются значимым трендом французской политики, отдельные аналитики не исключают ещё большего расслоения во Франции по этническому и конфессиональному принципам.

Теймур Атаев