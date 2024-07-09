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ООН обвинила Россию в ударе по детской больнице в Киеве

ООН обвинила Россию в ударе по детской больнице в Киеве

ООН заявила, что существует высокая вероятность того, что российские войска нанесли удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве в понедельник, разрушив значительную часть здания, передает BBC News.

Мониторинговая миссия ООН заявила, что видеозаписи и оценка местности указывают на то, что в больницу попала российская ракета, а не противоракета украинской ПВО, как утверждают российские власти.

Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Даниэль Белл.

В ООН назвали обстрел детской больницы в Киеве одной из самых вопиющих российских атак с начала полномасштабного вторжения.

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