Брюссель приостановил процесс интеграции Грузии в Евросоюз

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Лидеры стран ЕС согласились остановить процесс вступления Грузии в Евросоюз. Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам.

«Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад по сравнению с девятью шагами. Также антизападная, анти-европейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно и душераздирающе», – сказал посол.

Герчинский выразил надежду, что «после выборов в октябре вновь сформированное правительство, кто бы это правительство ни сформировал, снова начнет серьезную работу по вступлению в Евросоюз».

Он также сообщил, что Евросоюз заморозил выделенные для Минобороны Грузии €30 миллионов.