Орбан отправил секретное письмо Евросоюзу из Азербайджана

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главам стран-членов Европейского Союза непубличное письмо по итогам визитов в Украину и Россию.

Об этом сообщает российский расследовательский проект «Система» со ссылкой на европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности. 5 июля венгерский премьер отправил из Азербайджана письмо, в котором объяснил, что поехал в Киев и Москву, чтобы «узнать позиции сторон».

«Отношение Путина к ситуации на линии фронта существенно отличается от толкования президента Зеленского. Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому Путин был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня. Путин готов рассмотреть возможное перемирие, которое не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил. Россия готова согласиться только на условия, определенные во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. Также Москва готова обменяться мнениями относительно так называемого мирного предложения Китая и Бразилии. Российские власти уверены, что время не на стороне Украины, а на стороне российских сил», – говорится в письме.

Орбан призвал Европу «проявить инициативу», поскольку в Соединенных Штатах Америки сейчас все заняты подготовкой к президентским выборам. «Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», – добавил он.