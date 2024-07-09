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«Слова уличной оппозиции – ложь». Армяне довольны демаркацией на границе

«Слова уличной оппозиции – ложь». Армяне довольны демаркацией на границе

Мы вместе с несколькими депутатами решили поехать в Киранц и на месте ознакомиться с процессом демаркации границы, оборонными и укрепительными работами.

Об этом заявил в беседе с журналистами 8 июля депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Нарек Зейналян.

«По сути, осуществляется неописуемый объем работы, которую надо было сделать за последние 20-25 лет, в результате чего у нас не было бы той ситуации, которая имеется. Мы съездили в Киранц, обошли село, встретили всего несколько человек, пообщались с ними. Жители были заняты своей работой, они были в полях, не было никаких жалоб, отрицательной настроенности или каких-либо других отрицательных эмоций. Жители все видят своими глазами, осознают, что слова уличной оппозиции – ложь и фальсификация», – заверил Зейналян.

По его словам, жители села Киранц довольны демаркацией. «Они довольны тем, что граница уже четкая, для них приемлемо то, что эта сторона линии – Армения, а другая сторона – не РА», – сказал депутат.

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