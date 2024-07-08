Армия РФ нанесла удар по больнице «Охматдет» ракетой Х-101

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Следователи украинской спецслужбы нашли на месте удара обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть аэродинамического руля этой же ракеты.

«Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не отвлеченное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия», — отметил глава СБУ Василий Малюк.