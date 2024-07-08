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Главное Общество

В Азербайджане не признан еще 71 иностранный диплом

В Азербайджане не признан еще 71 иностранный диплом

По 237 из поступивших в июне 308 обращений по признанию дипломов выпускников зарубежных вузов были приняты положительные решения и вручены соответствующие свидетельства, по обращениям 71 человека приняты отрицательные решения.

Об этом сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

Отмечено, что за отчетный период из Турецкой Республики поступило 91, из Российской Федерации – 90, из Украины – 71, из Грузии – 17, из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – 13, из Польши – 5, из США – 3, из Франции – 2, из Италии – 2, из Республики Корея – 2, из Казахстана – 2, из Германии – 1, из ЮАР – 1, из Чехии – 1, из КНР – 1, из Испании – 1, из Швеции – 1, из Венгрии – 1, из Марокко – 1, из Нидерландов – 1, из Японии – 1 обращение.

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