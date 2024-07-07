Баку и Эр-Рияд обсудили двусторонние отношения

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев обсудил с заместителем министра иностранных дел королевства Абдулкаримом Аль-Курайши двусторонние отношения между двумя странами.
Об этом говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии.
«Заместитель министра иностранных дел Валид бин Абдулкарим Аль-Курайши сегодня принял в Эр-Рияде посла Азербайджана в Королевстве Шахина Абдуллаева», – отмечается в сообщении ведомства.
Стороны обсудили двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития во всех сферах, а также затронуты темы, представляющие взаимный интерес.
#الرياض | معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف. pic.twitter.com/6qTNcjbzmz
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 7, 2024