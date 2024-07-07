Баку и Эр-Рияд обсудили двусторонние отношения

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Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев обсудил с заместителем министра иностранных дел королевства Абдулкаримом Аль-Курайши двусторонние отношения между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии.

«Заместитель министра иностранных дел Валид бин Абдулкарим Аль-Курайши сегодня принял в Эр-Рияде посла Азербайджана в Королевстве Шахина Абдуллаева», – отмечается в сообщении ведомства.

Стороны обсудили двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития во всех сферах, а также затронуты темы, представляющие взаимный интерес.