Владельцы парижских магазинов перед оглашением итогов выборов принимают антивандальные меры (видео)

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В Париже магазины люксовых брендов на Елисейских полях устанавливают щиты на витринах на случай возможных беспорядков после второго тура парламентских выборов. Об этом пишет издание France Info.

В окнах магазинах, в частности, установлены массивные стальные щиты. Витрины некоторых ресторанов и офисов закрыты деревянными досками. В полиции Парижа ранее предупреждали предпринимателей о том, что «существует реальная опасность насилия» в день оглашения результатов выборов. Подобные меры принимают не только в столице Франции, но и в других городах.

«Мы боимся, что всё украдут, что всё будет разграблено», — отметила продавец из магазина техники в городе Гренобль.

