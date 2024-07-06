Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию

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Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили сформировать Конфедерацию государств Сахеля, сообщило AFP со ссылкой на заявление лидеров западноафриканских стран. Решение с целью «большей интеграции» принято по итогам саммита Альянса государств Сахеля в Ниамее.

В мае 2022-го и декабре 2023-го Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из «Сахельской пятерки» — созданного в 2014 году международного регионального объединения для координации действий государств Сахеля. В объединение также входили Чад и Маврит.

В январе 2024 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Решение было принято из-за санкций ЭКОВАС в отношении Нигера, где в июле прошлого года произошел военный переворот.