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Орбан анонсировал «новый сюрприз» по пути в Баку

Орбан анонсировал «новый сюрприз» по пути в Баку

Премьер Венгри Виктор Орбан анонсировал некий «новый сюрприз» в понедельник.

Об этой он заявил в интервью репортеру швейцарской газеты Die Weltwoche на борту самолёта из Москвы в Баку.

По его словам, это будет поездка, локацию которой он пока не называет. Он отметил, что «европейские бюрократы никогда не установят мир». Для этого нужна политическая воля государственного деятеля-политика, но не чиновника.

Последний пример, с его точки зрения, – Николя Саркози, который в августе 2008 года полетел останавливать войну России и Грузии.

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