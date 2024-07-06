Пора признать: Глобальный Юг стал ключевым фактором мировой геополитики

150 Просмотров

Рассматривая важнейшие нюансы взаимоотношений между Китаем и Азербайджаном, особыми красками проявившимися на полях заседания ШОС в Астане, портал Minval обратил внимание на речь главы КНР Си Цзиньпина о становлении человечества во все большей степени «сообществом единой судьбы, в котором интересы всех тесно взаимосвязаны».

В целом, этот подход Председателя Китая известен, особенно в том плане, что он идет вразрез с утверждениями в западном полушарии об обязательном столкновении цивилизаций. Поэтому целесообразно более внимательно прислушаться к Си Цзиньпину, который еще в преддверии заседания ШОС подчеркнул, что на нынешнем историческом этапе, «когда человечеству приходится выбирать между миром и войной, процветанием и рецессией, сплоченностью и конфронтацией», Пекин предлагает сформировать сообщество единой судьбы человечества на основе пяти принципов мирного сосуществования: взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимовыгода.

Эту концепцию китайский лидер впервые обнародовал в 2012 году. Незадолго до открытия саммита ШОС он актуализировал значимость Глобального Юга, который постепенно приступает к принятию на себя «ключевой роли в продвижении общечеловеческого прогресса — в целях следования в авангарде содействия построению единого планетарного сообщества путем построения глобального управления и содействия взаимопознанию между цивилизациями». В этом векторе Китай разработал восемь мер по поддержке сотрудничества стран Глобального Юга, включая создание исследовательского центра, запуск программы молодых лидеров этой группы, поддержку развития сельского хозяйства, ведение переговоров с еще большими странами Глобального Юга по режиму свободной торговли и другие меры.

Развивая эту тему, Си Цзиньпин подчеркнул, насколько «набирающие силу сегодня страны Глобального Юга играют весомую роль в продвижении прогресса человечества». В связи с этим, находясь «на новой отправной точке», Глобальный Юг должен вести себя «еще более открыто и инклюзивно, стоя в авангарде усилий по созданию на планете сообщества единой судьбы человечества».

Весьма символично, что на прошедшей в Астане встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Си Цзиньпин подчеркнул: «Азербайджан, как председатель COP29, и Китай являются частью Глобального Юга». В связи с этим можно обратить внимание на сказанное И. Алиевым в апреле текущего года в выступлении на Бакинском международном форуме «COP29 и Зеленое видение для Азербайджана», где глава государства, подчеркнув, что «четырехлетнее председательство в Движении неприсоединения принесло Баку много друзей, которые нам доверяют», добавил: «страны Глобального Юга, частью которого является Азербайджан, сегодня нуждаются в особом внимании». В том же апреле, выступая на заседании в Сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога» в Берлине, И. Алиев выразил надежду, что «COP29 как международная платформа позволит нам привлечь страны Глобального Юга к реализации нашей общей повестки дня».

Тема Глобального Юга постепенно сменила географическую тональность на геополитическую. И это вполне понятно. Другое дело, что отношение Китая к Глобальному Югу значительно отличается от подхода к этой группе стран со стороны западного истеблишмента.

Поэтому Си Цзиньпин заявил, что Пекин «ни в коем случае не пойдет проторенной дорожкой некоторых мировых держав в колонизации, ограблении или гегемонии», так как следует «исключительно по справедливому пути мирного развития». В этом контексте, в целях урегулирования «горячих точек», «мы активно работаем над решением с китайской спецификой, играя конструктивную роль в вопросах украинского кризиса и палестино-израильского конфликта».

Отметив, что растущая мощь Китая — это растущая сила мира на нашей планете, Си Цзиньпин подчеркнул: «Пекин укрепляет солидарность и сотрудничество с развивающимися странами на принципах правдивости, деловитости, душевной близости и искренности и правильного понимания справедливости и выгоды, отстаивая общие интересы развивающегося мира».

В этом аспекте Китай видит Глобальный Юг «стержневой силой продвижения открытости и развития», восстанавливающей глобальное партнерство «в целях развития, углублению сотрудничества Юг-Юг и диалога Север-Юг». Китай стремится стать «конструктивным участником в глобальном развитии», активно присоединяясь «к реформированию и развитию системы глобального управления».

Поэтому необходимо принимать на себя функции «драйвера межцивилизационных контактов», активизируя диалог «по линии разных стран и цивилизаций» и наращивая обмен опытом «в государственном управлении». Это включает углубление связей в сфере образования, науки и техники, культуры, а также по межрегиональной, общественной и молодежной повестке.

Таким образом, Глобальный Юг стал важнейшим фактором мировой геополитики. Поэтому со всех регионов мира к этой ветви планетарного пространства устремлено мощное внимание. Это не случайно, так как непосредственно в данном геополитико-географическом ответвлении будут появляться (и уже появляются) новые центры силы, способные играть значимую роль на международной арене.

Теймур Атаев