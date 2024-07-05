Орбан не подтвердил слухи о возможной поездке в Москву

73 Просмотров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подтвердил сообщения СМИ о том, что отправится в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта в Украине.

Отвечая в утренней программе радиостанции Kossuth на вопрос, какие будут его следующие шаги после состоявшейся 2 июля поездки в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, Орбан сказал: «Поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся».

О возможной поездке венгерского премьера в Москву 5 июля сообщили накануне некоторые европейские СМИ со ссылкой на официальных лиц. Подтверждения этой информации ни в Будапеште, ни в Москве пока не было.