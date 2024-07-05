Меч Дюрандаль украден: для Макрона наступают «черные времена»

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Неизвестные похитили легендарный меч Дюрандаль, который был вонзен в скалу во Франции на протяжении нескольких столетий.

Местные жители потрясены кражей, так как меч находился на высоте 10 метров в охраняемой зоне города Рокамадур.

Согласно легенде, Карл Великий получил меч из рук ангела и передал его рыцарю Роланду. Перед смертью Роланд бросил меч в воздух, чтобы он не достался врагам, и тот воткнулся в скалу.

Кроме того, пропажа меча считается предзнаменованием наступления «тёмных времён» и начала великих войн.