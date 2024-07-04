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Премьер Грузии ожидает перезагрузки отношений с США в течение года

Премьер Грузии ожидает перезагрузки отношений с США в течение года

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с Днем независимости США заявил, что ожидает перезагрузки двусторонних отношений в течение года.

«Последние несколько лет нанесли ущерб нашим отношениям, желанием грузинской стороны является их перезагрузка», – сказал журналистам глава правительства Грузии.

Он напомнил, что две страны связаны с 2009 года Хартией о стратегическом партнерстве.

«Я настроен оптимистично (в вопросе оздоровления отношений). Мы находимся в режиме ожидания, ждем ответных шагов», – отметил Кобахидзе.

«Думаю, в течение ближайшего года возможны такие ответные шаги со стороны партнеров, которые существенно оздоровят наши отношения. Это нужно в равной степени и Грузии, и Америке», – подчеркнул он.

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