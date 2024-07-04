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Ильхам Алиев в письме Байдену высоко оценил решимость США для установления мира в регионе

Ильхам Алиев в письме Байдену высоко оценил решимость США для установления мира в регионе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту США Джозефу Байдену в связи с Днем независимости США.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Азербайджан придает особое значение своим отношениям с Соединенными Штатами Америки, говорится в письме.

«Наши страны всегда тесно сотрудничали в решении сложных региональных проблем, борьбе с терроризмом и вопросах международной безопасности. Особое значение имеет наша долгосрочная и эффективная совместная деятельность в сфере энергетики. Мы высоко ценим решительную поддержку США реализации энергетической стратегии Азербайджана и реализации Южного газового коридора, который играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы», – отмечает Ильхам Алиев.

«Азербайджан является сторонником построения интегрированной и инклюзивной модели регионального сотрудничества на Южном Кавказе, основанной на новых геополитических реалиях и справедливости, без каких-либо разделительных линий. Азербайджан как инициатор мирного соглашения с Арменией и пяти принципов, составляющих его основу, постоянно демонстрирует политическую волю для продвижения мирной повестки. Мы ценим решимость США всегда поддерживать нормализацию отношений с Арменией, установление прочного мира в регионе и процесс подготовки мирного договора» – говорится в письме.

«Сегодня открываются большие перспективы для диверсификации наших взаимовыгодных торгово-экономических отношений, особенно для развития нашего сотрудничества в сфере высоких технологий, цифрового и зеленого перехода, сельского хозяйства, инвестиций, авиации и других сфер.

Верю, что мы приложим совместные усилия для успешного продолжения тесного сотрудничества между Азербайджаном и США, являющимися друзьями и партнерами, охватывая различные сферы ради интересов наших стран и благополучия нашего народа», – отметил Ильхам Алиев.

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