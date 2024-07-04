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Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Известный американский журналист Такер Карлсон рассказал, что проведет интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в социальной сети Х.

«Видимо, у нас будет интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире», — пояснил знаменитый интервьюер.

По словам Карлсона, он надеется, что встреча с президентом Украины Зеленский «произойдет скоро».

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