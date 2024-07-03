Беларусь обвинила Армению в неявке на парад по надуманным причинам

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Беларусь приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако по надуманным, субъективным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

«Хотя деды и прадеды армянского народа принимали участие в освобождении Беларуси, Советского Союза, участвовали в Великой Отечественной войне», – сказал он.

В числе участников парада в День Независимости в Минске были военные из России, Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.