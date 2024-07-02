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В Белом доме отрицают снятие Байдена с выборов

В Белом доме отрицают снятие Байдена с выборов

Президент США Джо Байден после неудачных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом не снимется с выборов, несмотря на справедливость вопросов о выступлении американского лидера.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не говорим, что вопросы после увиденного несправедливы. Это была плохая ночь. Мы предоставляли медицинские заключения о его здоровье ежегодно. Что касается когнитивного теста, его врачи считают, что этого не требуется», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

По её словам, Белый дом понимает беспокойство общественности по поводу выступления Байдена на дебатах, но он не отказывается от участия в выборах.

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