Осканян: Азербайджан всегда умел сохранять баланс

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Если у тебя пока нет 100-процентной альтернативы, зачем отказываешься от того, что есть под рукой? Об этом заявил в интервью программе «Фактор силы» экс-глава МИД Армении Вардан Осканян, касаясь армяно-российских отношений и ориентира в сторону Запада.

«Ориентация в сторону Европы – блеф, наш народ вновь обманывают. В ЕС нас никто не ждет, может быть через 20-30 лет это и произойдет, но те, кто сегодня об этом говорит, этого просто не увидят.

Нам просто повезло, что Россия пока проявляет большое терпение по отношению к этим властям. Ты в составе ЕАЭС и в той или иной степени пользуешься его благами. Но сейчас двигаешься в сторону Европы, о чем заявляешь. И вот, лидирующая страна ЕАЭС – Россия видит, что Армения активно идет в Европу, но при этом хочет остаться и здесь. То есть через 10-20 лет, когда наступит момент, и она войдет в ЕС, то уйдет от нас, предаст нас, но все эти 20 лет будет пользоваться нашими благами. В конце концов, Россия может и предпринять ответные шаги. Они делают это для армянского народа, не хотят причинять никакого вреда, иначе цена на газ сегодня может вырасти в 4 раза, они могут ввести налоги, они могут сказать: решайте, либо остаетесь, либо уходите. Они этого не понимают. Открытое противостояние России не может иметь хороших последствий (для Армении)», – заявил Осканян.

По прогнозу Осканяна, Россия может заменить Армению Азербайджаном и посредством последнего начать решать свои проблемы в этом регионе, если руководство РА продолжит свой политический курс.

«Россия может заменить Армению Азербайджаном, вообще забыть о нас и решить свои стратегические проблемы посредством Баку. Мы уже потеряли дорогу «Север-Юг». Недавно смотрел три разные передачи, Армении нет ни на одной карте. Эта дорога идет из Индии, от Бандер-Аббаса в Россию и Европу через Азербайджан, а наши до сих пор говорят о каком-то «Перекрестке мира».

Мы уже потеряли эту дорогу, дорога Восток-Запад для нас пока не существует, Грузия проводит гораздо более комплементарную политику. Азербайджан всегда умел сохранять баланс, теперь он может еще больше углубить свои отношения с Россией вопреки нам и заменить нас, Грузия доведет свои отношения с Россией до нормального состояния, а мы будем в полной изоляции. К этому ведет политика этих властей, и эта угроза стоит перед нами. В регионе происходят серьезные изменения, может произойти резкая смена ролей. В условиях нынешней политики Азербайджана и Грузии, даже если мы пойдем на 100% в сторону Запада, это потеряет свою ценность, потому что мы попадем под влияние Турции, оно станет опосредованным. А когда Россия найдет нам замену в регионе, то может игнорировать нас настолько, что мы не сможем от этого оправиться», – подчеркнул Осканян.