Блинкен раскрыл свое видение победившей Россию Украины

Победой Украины по итогам завершения боевых действий станет сохранение «успешной страны», которая продолжает евроинтеграцию.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Институте Брукингса.
«Что такое успех? Для нас, думаю, успех очень понятен. Это Украина, которая является сильной, успешной страной, которая все больше интегрируется с Западом, и страна, которая может стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане», – приводит фрагмент его речи «Политика страны».