Блинкен раскрыл свое видение победившей Россию Украины

140 Просмотров

Победой Украины по итогам завершения боевых действий станет сохранение «успешной страны», которая продолжает евроинтеграцию.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Институте Брукингса.

«Что такое успех? Для нас, думаю, успех очень понятен. Это Украина, которая является сильной, успешной страной, которая все больше интегрируется с Западом, и страна, которая может стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане», – приводит фрагмент его речи «Политика страны».