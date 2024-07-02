Сход селей в Дашкесане (видео) |
Осканян: Азербайджан всегда умел сохранять баланс |
Эйвазов: Для реализации «Большого возвращения» обеспечиваются порядок и безопасность (фото) |
Инициатива Орбана о прекращении огня не устроила Киев |
Посольство Ирана выражает Азербайджану благодарность |
У Путина анонсировали его встречу в Астане с Ильхамом Алиевым |
Песков: Трамп не знает, о чем говорит |
Резонансное заявление Пезешкиана: Никогда не разрешал своим детям говорить на персидском, мы говорили на турецком |
Армянские нарративы под правозащитным брендом |
Главное Политика

Посольство Ирана выражает Азербайджану благодарность

Посольство Ирана выражает Азербайджану благодарность

Посольство Ирана в Азербайджане выразило стране благодарность за условия, созданные в связи с голосованием на президентских выборах в Иране 28 июня.

Согласно информации посольства Ирана, диппредставительство высоко оценивает участие проживающих в Азербайджане иранцев в первом туре 14-х президентских выборов и выражает глубокую благодарность правительству страны за сотрудничество и помощь в создании благоприятных условий и платформы для проведения голосования.

Посольство Ирана заявило, что с согласия правительства Азербайджана голосование в рамках второго тура 14-х президентских выборов пройдет 5 июля 2024 года с 8:00 до 18:00 в здании консульского отдела посольства, расположенного по адресу: ул. Шарифзаде, 269.

Теги:
Из этой рубрики
Американский сенатор посетит Армению
Политика

Американский сенатор посетит Армению

2024/07/02, 21:11
Осканян: Азербайджан всегда умел сохранять баланс
Политика

Осканян: Азербайджан всегда умел сохранять баланс

2024/07/02, 20:45
Блинкен раскрыл свое видение победившей Россию Украины
Политика

Блинкен раскрыл свое видение победившей Россию Украины

2024/07/02, 20:15
Орбан: Это не наша война (видео)
Политика

Орбан: Это не наша война (видео)

2024/07/02, 19:31
Мирзоян совершит визит в Грузию
Политика

Мирзоян совершит визит в Грузию

2024/07/02, 19:18
Инициатива Орбана о прекращении огня не устроила Киев
Политика

Инициатива Орбана о прекращении огня не устроила Киев

2024/07/02, 19:15
Посольство Ирана выражает Азербайджану благодарность
Политика

Посольство Ирана выражает Азербайджану благодарность

2024/07/02, 18:57
Лавров обсудил с Сийярто ситуацию в Украине
Политика

Лавров обсудил с Сийярто ситуацию в Украине

2024/07/02, 18:46
У Путина анонсировали его встречу в Астане с Ильхамом Алиевым
Политика

У Путина анонсировали его встречу в Астане с Ильхамом Алиевым

2024/07/02, 18:22