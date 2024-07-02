Посольство Ирана выражает Азербайджану благодарность

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Посольство Ирана в Азербайджане выразило стране благодарность за условия, созданные в связи с голосованием на президентских выборах в Иране 28 июня.

Согласно информации посольства Ирана, диппредставительство высоко оценивает участие проживающих в Азербайджане иранцев в первом туре 14-х президентских выборов и выражает глубокую благодарность правительству страны за сотрудничество и помощь в создании благоприятных условий и платформы для проведения голосования.

Посольство Ирана заявило, что с согласия правительства Азербайджана голосование в рамках второго тура 14-х президентских выборов пройдет 5 июля 2024 года с 8:00 до 18:00 в здании консульского отдела посольства, расположенного по адресу: ул. Шарифзаде, 269.