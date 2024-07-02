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У Путина анонсировали его встречу в Астане с Ильхамом Алиевым

У Путина анонсировали его встречу в Астане с Ильхамом Алиевым

Президент РФ Владимир Путин проведет на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) целую серию двусторонних встреч с лидерами других стран. Как сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков, не исключено согласование дополнительных контактов на полях мероприятия.

Москва, рассказал Ушаков, воспринимает саммит в Астане как «шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые там будут присутствовать», поэтому программа президента РФ «включает целый ряд весьма важных двусторонних контактов».

В частности, 3 июля – за день до начала протокольных мероприятий – запланированы переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Незадолго до запланированного на вечер неформального обеда участников саммита ожидается также встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

4 июля, добавил Ушаков, «может быть будет время для организации небольших кратких двусторонних контактов», в числе которых уже согласованы переговоры с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером. В целом же в мероприятиях ШОС будут также принимать участие представители Катара, ОАЭ, Туркмении, а также представители международных организаций – генеральные секретари ООН Антониу Гутерриш, СНГ Сергей Лебедев и ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, а также руководители ОЭСР, Исламской организации по продовольствию и безопасности.

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