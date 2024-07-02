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Более 100 человек погибли в давке на севере Индии

Более 100 человек погибли в давке на севере Индии

Более 100 человек погибли в давке на религиозном мероприятии в городе Хатрас на севере Индии. Инцидент произошел, когда проповедник обращался к своим последователям в специально установленной палатке. Об этом сообщает Hindustan Times.

В помещении стало очень душно и люди начали в спешке выходить на улицу. В огромной толпе многие начали терять сознание.

«Все повалились друг на друга и началась давка. Когда я попытался выйти, снаружи стояли припаркованные мотоциклы, которые преградили мне путь. Многие потеряли сознание, а другие умерли» , — рассказал изданию пострадавший.

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