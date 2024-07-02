Кремль отреагировал на визит Орбана в Киев

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Он подчеркнул, что премьер Венгрии на Украине будет представлять интересы ЕС, так как его страна теперь председательствует в Союзе.

«Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в ЕС, должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае будет преобладать выполнение обязанностей с учетом брюссельских интересов, а не национальных», — сказал Песков.

Он отметил, что Орбан в этом плане известен, как политик, который умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны.