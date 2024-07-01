Высокий суд принял меры в отношении рабского труда уйгуров

149 Просмотров

Британские власти пересмотрят решение о расследовании дела об импорта хлопка, предположительно произведенного с использованием рабского труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Так постановил Высокий суд в Лондоне, приняв апелляцию от Всемирного уйгурского конгресса.

Правозащитные группы и правительство США обвиняют Китай в широкомасштабных злоупотреблениях в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств в западном регионе Синьцзян, откуда поступает большая часть производимого в Китае хлопка. При этом Китай отрицает любые злоупотребления.