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Высокий суд принял меры в отношении рабского труда уйгуров

Высокий суд принял меры в отношении рабского труда уйгуров

Британские власти пересмотрят решение о расследовании дела об импорта хлопка, предположительно произведенного с использованием рабского труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Так постановил Высокий суд в Лондоне, приняв апелляцию от Всемирного уйгурского конгресса.

Правозащитные группы и правительство США обвиняют Китай в широкомасштабных злоупотреблениях в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств в западном регионе Синьцзян, откуда поступает большая часть производимого в Китае хлопка. При этом Китай отрицает любые злоупотребления.

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Высокий суд принял меры в отношении рабского труда уйгуров
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