Блинкен заявил об «исключительной возможности» для заключения мира между Баку и Ереваном

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Вашингтонская администрация считает, что сейчас есть исключительная возможность заключить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне.

«Есть исключительная возможность реализовать мирные договоренности между странами, что прекратит продолжающийся десятки лет конфликт и, думаю, создаст в регионе огромные возможности с точки зрения экономических связей, экономического роста, налаживания связей между странами на востоке и на западе, на юге и на севере. Азербайджан должен сыграть в этом решающую роль», – сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что американская сторона прилагала усилия для приближения Азербайджана и Армении к мирным договоренностям.

«Думаю, это выполнимо и в полной мере соответствует интересам народов Азербайджана и Армении, а также всего региона», – добавил Блинкен.