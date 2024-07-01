Левые во Франции массово снимают свои кандидатуры на парламентских выборах

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Около 100 кандидатов, вышедших во второй тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), сняли свои кандидатуры в пользу более сильных кандидатов, чтобы не допустить победы правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделла и Марин Ле Пен. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, кандидатуры сняли кандидаты от президентской коалиции «Вместе за республику» и от альянса левых «Новый народный фронт».

Согласно информации, от продолжения борьбы отказались политики, которые заняли по итогам первого тура третье место в своих одномандатных округах, но при этом набрали достаточное количество голосов для выхода во второй тур.

Национальное собрание насчитывает 577 депутатов. Для достижения абсолютного большинства той или иной партии необходимо получить 289 мест.